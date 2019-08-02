Матч за Суперкубок УЕФА впервые будет судить женщина

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Француженка Стефани Фраппар назначена в качестве главного судьи матча за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси".

"Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА. Впервые в истории арбитр-женщина будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд", - говорится в сообщении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Роли ассистентов арбитра доверены француженке Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. "Обе, как и Фраппар, работали 7 июля на финале женского ЧМ-2019", - говорится в сообщении.

Четвертым рефери будет Джюнейт Чакыр из Турции.

Глава УЕФА Александер Чеферин выразил удовлетворение решением о таком назначении судейской бригады.

"Я неоднократно говорил, что у женского футбола неограниченный потенциал, и я рад, что Стефани Фраппар назначена главным арбитром Суперкубка УЕФА этого года вместе с ассистентками Мануэлой Николози и Мишель О'Нил", - приводятся слова Чеферина.

"Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте", - отметил глава УЕФА.

Отмечается, что "Фраппар не станет первой женщиной, работавшей на мужской игре в еврокубках". "С 2004 по 2009 год три встречи квалификации Кубка УЕФА обслужила Николь Петинья из Швейцарии", - говорится в сообщении.

В матче за Суперкубок УЕФА также будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). В качестве видеопомощника с Фраппар будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

Суперкубок УЕФА традиционно венчает старт нового европейского сезона, а встречаются в нем победители Лиги чемпионов УЕФА (в данном случае "Ливерпуль") и Лиги Европы УЕФА ("Челси").

Матч "Ливерпуль" - "Челси" пройдет в Стамбуле.