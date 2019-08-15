ФК "Порту" собрался судиться с "Матч ТВ"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Португальский ФК "Порту" рассматривает вариант подачи иска в отношении телеканала "Матч ТВ", в прямом эфире показавшего отрезок игры Лиги чемпионов УЕФА против "Краснодара".

"Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде", - сказал директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш "Спорт-Экспрессу".

Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" не смог договориться об условиях трансляции матча "Порту" – "Краснодар" португальским клубом, владевшем правами на показ игры. В результате этого телезрителям, собравшимся посмотреть игру российского клуба в Лиге чемпионов, объявили, что по "не зависящим от "Матч ТВ" причинам" трансляция не состоится.

В качестве альтернативы "Матч ТВ" включил трансляцию уже шедшей игры "Аякс" – ПАОК. А как только она закончилась, зрителям показали последние минуты матча "Порту" – "Краснодар", причем съемка велась в любительском режиме из-за ворот.

Игра прошла во вторник вечером. Тогда же "Матч ТВ" выступил с заявлением, сообщив, что трансляция не состоялась из-за того, что "за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча".

В свою очередь, Мораес говорил, что "Матч ТВ" не хотел платить за трансляцию установленную цену в 50 тысяч евро, а когда согласился, было уже поздно.

Накануне креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев заявил, что в контракте была прописана крайняя дата оплаты - 1 сентября.