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Рублев победил Федерера и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Рублев победил Федерера и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев радуется успеху в матче с Роджером Федерером
Фото: Reuters

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру в третьем круге проходящего в Цинциннати турнира категории Premier.

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

В настоящее время Рублев занимает 70-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Федерер является третьей ракеткой мира. Ранее в официальных матчах из пути еще не пересекались.

В четвертьфинале Рублев сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Ранее они встречались один раз, победил Медведев.

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