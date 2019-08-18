Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Результат встречи – 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Медведева. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Джокович является первой ракеткой мира, Медведев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) восьмое место. Это вторая победа Медведева над сербом при трех поражениях.

В финале в воскресенье Медведев сыграет с 19-й ракеткой мира бельгийцем Давидом Гоффеном. Ранее они встречались два раза, счет по победам равный – 1-1.