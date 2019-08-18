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Светлана Кузнецова проиграла в финале теннисного турнира в Цинциннати

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение от американки Мэдисон Киз в финальном матче турнира категории Premier в Цинциннати (США).

Результат встречи – 7:5, 7:6 (7:5) в пользу представительницы США.

Сейчас Кузнецова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 153-е место, тогда как Киз является 18-й ракеткой мира. История очных встреч в официальных турнирах насчитывает теперь четыре матча. Счет по победам – 4-0 в пользу Киз.

Призовой фонд турнира WTA в Цинциннати составил $2 млн 944,486 тыс.

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