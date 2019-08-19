Кузнецова перешагнула через 91 ступень в рейтинге WTA

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Светлана Кузнецова вернулась в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Она перешагнула сразу через 91 ступень и теперь занимает 62-е место.

Стремительный прогресс Кузнецовой в рейтинге состоялся благодаря ее успешному выступлению на женском турнире категории Premier в американском Цинциннати. Там она дошла до финала и уступила представительнице США Мэдисон Киз.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Наоми Осака (США). Помимо нее, в первой его десятке находятся Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Элина Свитолина (Украина), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Голландия), Серена Уильямс (США), Арина Соболенко (Белоруссия), Мэдисон Киз (США).

В первой сотне рейтинга, помимо Кузнецовой, из россиянок присутствуют Дарья Касаткина (42-е место), Екатерина Александрова (43), Анастасия Павлюченкова (46), Вероника Кудерметова (51), Маргарита Гаспарян (60), Анастасия Потапова (76), Вера Звонарева (85), Мария Шарапова (87), Анна Блинкова (93), Наталья Вихлянцева (98).