Егор Титов предрек матчу "Спартак" – ЦСКА много голов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак", эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов считает, матч этой команды против столичного ЦСКА в понедельник будет богатым на голы.

"Вообще, считаю, нам стоит приготовиться к очень результативному футболу. Мне кажется, будет забито очень много мячей, счет может быть вплоть до 4:2 в любую из сторон. Ну уж минимум 2:2", - сказал Титов "Интерфаксу".

По мнению Титова, на результативности матча скажется нестабильная игра обеих команд в обороне.

"Матч "Спартак" - "Тун" (2:1 – ИФ) дал немало пищи для размышления. Была какая-то эйфория после очень удачной игры "Спартака" в Грозном (3:1), но игра с "Туном" дома обнажила многие проблемы", - посетовал эксперт.

"Во-первых, не было на поле Тиля и Джордана. Тиль уже показал себя с лучшей стороны, он будет важной частью состава. Во-вторых, Бакаев провалил игру. В-третьих, Мирзов пока не может перестроиться. Да, он сделал гол, но там явно бил по воротам, а не пасовал. А сколько раз он шел в обводку и терял мяч? Ему нужно научиться играть в пас, это касается и Бакаева. Не хватает "Спартаку" опорного. Сильно провисает зона между центром обороны и центральными полузащитниками. Если бы не (вратарь) Максименко, еще не знаю, как все бы это закончилось", - отметил Титов.

"У ЦСКА тоже видны проблемы в обороне. Да, есть игры на ноль. Но это из-за того, что не все могут надавить на ЦСКА. Сама линия защиты не так уж сильна. Она изменилась, и пока стабильности там нет. Зато есть у ЦСКА быстрые игроки, которые смогут пользоваться проблемами "Спартака" в тех зонах, о которых я уже сказал", - подчеркнул экс-футболист "Спартака".

"Мне видны проблемы в игре "Спартака" в обороне, которые были свойственны и "Краснодару" времен Кононова. Тогда в атаке было всё хорошо, но моментов у своих ворот также было очень и очень много. Надо плясать от печки. "Спартаку" надо заняться защитой. Пока же не жду изменений", - сказал Титов.

Между тем, он отмечает: "Видно, что в атаке "Спартак" прибавляет".

"Очень хорош Шюррле, здесь будет Тиль, для Бакаева дерби особенное событие. Но проблемы в обороне никуда не денутся. Уверен, что ЦСКА забьет",- выразил мнение ветеран.

"Выберу ставку "обе забьют" и "тотал больше 2,5 мяча" за 2,5", - сказал он.

Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" – ЦСКА пройдет в понедельник и стартует в 20:00 мск. В настоящее время "Спартак" занимает в турнирной таблице восьмое место (8 очков), ЦСКА – пятое (10).