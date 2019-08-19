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Уральские "эсеры" потребовали снять Шипулина с выборов в Госдуму

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Свердловское региональное отделение партии "Справедливая Россия" потребовало снять с выборов в Государственную думу экс-биатлониста Антона Шипулина.

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Соответствующий иск подан в областной суд. Сам суд сообщает, что иск будет рассмотрен 21 августа.

Председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Андрей Кузнецов пояснил "Интерфаксу" что партия обратилась в суд после того, как на сайте облизбиркома появилась информация о том, что Шипулин владеет акциями немецкого банка.

"Зарегистрированный кандидат к моменту регистрации должен был расстаться со всеми иностранными акциями, не владеть и не управлять ими. Это очень жесткое требование и за неисполнение этого требования идет отстранение от избирательной кампании", - пояснил Кузнецов.

Согласно данным, опубликованным на сайте облизбиркома, Шипулин не предоставил информацию о 10 тыс. облигаций ПАО Сбербанк на сумму 10 млн рублей, а также о 50 структурированных нотах Коммерцбанк АГ (Германия) стоимостью 3,6 млн рублей. Помимо этого, он не задекларировал 2,3 тыс. рублей в ПАО Банк "ФК Открытие" и пустой счет в банке ВТБ.

Как сообщалось, Госдума в январе 2019 года досрочно прекратила полномочия депутата-"единоросса" Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу, в связи с назначением его заместителем губернатора Свердловской области.

Документы на участие в выборах по данному округу, подали восемь человек, в том числе биатлонист Шипулин.

Олимпийский чемпион-2014, чемпион мира-2017 (обе награды высшего достоинства завоеваны в эстафетах) Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Из-за претензий Международного олимпийского комитета (МОК) он пропустил Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

В конце 2018 года он завершил спортивную карьеру.

Антон Шипулин Госдума

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