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Франк Рибери вместо "Локомотива" и "Спартака" перешел в "Фиорентину"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Девятикратный чемпион Германии по футболу Франк Рибери стал игроком итальянской "Фиорентины". Об этом, не раскрывая деталей контракта, сообщает пресс-служба "Фиорентины".

В "Баварии" Рибери играл с 2007 по лето 2019 года, после чего стал свободным агентом. По сведениям СМИ, в услугах титулованного футболиста заинтересовались московские "Локомотив", "Спартак" и "Динамо". В частности, российский сайт Sport24 два дня назад приводил слова Жан-Пьера Берне, который представляет интересы полузащитника: "Сейчас наши переговоры с "Локомотивом" находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца".

В составе "Баварии" девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз - Кубок Германии, пять - Суперкубок Германии. По разу он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

До этого полузащитник выступал за турецкий "Галатасарай, а также французские "Марсель", "Мец", "Брест" "Алес" и "Булонь".

С 2006 по 2014 год защищал цвета сборной Франции.

футбол

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