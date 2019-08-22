Попавшие в ДТП паралимпийцы сборной России не получили серьезных травм

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Медобследование не выявило серьезных травм у членов паралимпийской сборной России, попавших 19 августа в ДТП в Тульской области.

"Слава богу, все обошлось. Они соревнуются на специальных электромобилях, а не на обычных колясках, поэтому они практически не пострадали. У двух мальчиков и одной девочки только ссадины. Девушка прошла обследование в больнице, у нее нет сотрясения мозга. В ближайшие дни они вылетают на чемпионат Европы", - рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России, шеф миссии сборной России на Паралимпиаде в Токио Павел Рожков на пресс-конференции в четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"По указанию губернатора Тульской области, сейчас их коляски ремонтируют, надеюсь, что их смогут привести в порядок. Будут ли выступать на Паралимпиаде в Токио? Покажет отбор", - добавил он.

Как сообщалось, в Тульской области неизвестный на автомобиле сбил трех инвалидов-колясочников и скрылся с места ДТП. Пострадавшими оказались спортсмены-паралимпийцы, готовящиеся в составе сборной России к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча. Травмы получили 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова.

В полиции сообщили, что предполагаемый виновник задержан, им оказался местный житель. Его личность удалось установить по номерному знаку, оставленному на месте аварии.