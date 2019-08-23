"Вашингтон" пообещал помочь хоккеисту Кузнецову, отстраненному за кокаин

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" намерен помочь своему форварду Евгению Кузнецову, который был отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба команды.

"Мы разочарованы этим развитием событий и серьезно относимся к этому. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью в рамках образовательной и консультационной программы, предусмотренной в соглашение о коллективных переговорах НХЛ / НХЛПА", - говорится в сообщении.

"Вашингтон" подчеркивает, что будет поддерживать связь с НХЛ, поскольку они определят следующие шаги.

Ранее в пятницу стало известно, что Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Допинг-тест от 26 мая 2019 года выявил наличие кокаина.

Кузнецов не стал требовать вскрытия пробы Б, что фактически означает признание вины.

Вердикт IIHF не распространяется на НХЛ: решение об отстранении игрока от матчей Лиги принимает сама НХЛ.

Об инциденте уведомлена Федерация хоккея России. Там заявили, что в сборной России спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении команды исключено.