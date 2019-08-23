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Первый канал покажет бой ММА Нурмагомедова и Порье 7 сентября

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Первый канал покажет бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье в рамках турнира UFC 242 7 сентября, сообщает пресс-служба телеканала.

Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби", - говорится в сообщении.

Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в лёгком весе. Боец защитил титул в октябре 2018 года в поединке с Коннором Макгрегором.

Дастин Порье - временный чемпион UFC в лёгком весе. Титул был завоёван в апреле 2019 года в поединке с Максом Холлоуэем.

ММА смешанный единоборства Хабиб Нурмагомедов

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