"Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение "Крыльям Советов" в выездном поединке седьмого тура Российской премьер-лиги.

Воскресная встреча в Самаре завершилась со счетом 1:2. Первыми забили хозяева - на 42-й минуте отличился Александр Соболев. На 54-й минуте Джордан Ларссон сравнял счет, а в добавленное время Гус Тиль принес "красно-белым" победу.

Таким образом, "Спартак" набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Столько же очков и у лидера "Краснодара", а также у "Локомотива", "Зенита" и "Ростова", который в воскресенье обыграл у себя "Рубин" - 2:1.