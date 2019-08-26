Черчесов объяснил невызов в сборную России лучших бомбардиров РПЛ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что нападающего ЦСКА Федора Чалова пока преждевременно вызывать в национальную команду.

"У молодежной сборной также впереди официальные матчи, поэтому если игрок молодежной команды, который у нас есть, не проходит в основной состав, то он должен быть там, где принесет больше пользы. Это и про Чалова и про других игроков, которые сейчас себя проявляют", - сказал Черчесов на пресс-конференции в понедельник, комментируя выбор игроков в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

"Это две современно разные по стилистике команды, поэтому нам надо брать не просто игроков, а тех, кто будет участвовать в этих играх, они должны нам соответствовать в тактическом плане", - отметил тренер.

"Сейчас Дзюба - наш капитан команды и для нас он лучше, чем Чалов. Всему свое время", - подчеркнул он.

По итогам сезона-2018/19 21-летний Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей (2 - с пенальти).

Не получил вызов в сборную и лучший бомбардир нынешнего чемпионата РПЛ, нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, на счету которого в настоящий момент шесть голов.

"Нет, не готовы (вызвать его в сборную - ИФ). Всему свое время, он пока только начал проявлять свои качества, надеюсь, он продолжит", - отметил Черчесов.

Сборная России сыграет с Шотландией в Глазго 6 сентября (матч начнется в 21:45 по московскому времени). Матч с Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде (21:45).

Кого вызвали в сборную

Как сообщалось, в сборную России на эти игры вызваны:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив", Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург);

защитники - Максим Беляев ("Арсенал", Тула), Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо", Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);

полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив").