Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

Игроки сборной России Маринато Гилерме и Артем Дзюба (слева направо) Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав национальной команды страны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), вызваны следующие игроки:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив", Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург);

защитники - Максим Беляев ("Арсенал", Тула), Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов (ФК "Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо", Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);

полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив").

Подготовку к матчам команда начнет 1 сентября в Новогорске.

Сборная России сыграет с Шотландией в Глазго 6 сентября (матч начнется в 21:45 мск). Матчс Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде (21:45).