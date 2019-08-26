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Россия крупно проиграла Аргентине перед стартом Кубка мира по баскетболу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной России уступили национальной команде Аргентины в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в китайском Нинбо, завершилась поражением россиян со счетом 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26).

Матч против Аргентины стал последним для россиян контрольным матчем перед стартом 31 августа в Китае Кубка мира.

На групповом этапе сборная России сыграет в одной группе с командами Нигерии (31 августа), Южной Кореи (2 сентября) и Аргентины (4 сентября).

баскетбол

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