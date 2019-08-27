Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Мария Шарапова в матче US Open против Серены Уильямс Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:1, 6:1 в пользу Уильямс. Продолжительность матча составила ровно 1 час.

Теперь на счету Серены Уильямс 20 побед над Шараповой при двух поражениях.

В настоящее время Уильямс является восьмой ракеткой мира. Она 23 раза выиграла турниры Большого шлема в одиночном разряде, из них шесть раз – US Open (в 1999, 2002, 2008, с 2012 по 2014 годы).

Что касается Шараповой, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 87-е место. Россиянка пять раз выиграла турниры Большого шлема, в том числе один раз (2006 г.) – US Open.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США проходят с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57 млн 238,700 тыс.

US Open традиционно закрывает календарную программу ежегодной серии турниров Большого шлема. В эту серию также входят Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) и Уимблдонский турнир (Wimbledon) в Великобритании.

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.