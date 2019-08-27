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Названы игроки сборной Шотландии по футболу, вызванные на игру с Россией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк назвал имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против России и Бельгии.

Как сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации, состав сборной выглядит так:

СпортНазван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и КазахстаномНазван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и КазахстаномЧитать подробнее

вратари - Крэйг Макгилливрей ("Портсмут", Англия), Дэвид Маршалл ("Уиган", Англия), Джон Маклафлин ("Сандерленд", Англия);

защитники - Лиам Купер ("Лидс", Англия), Грант Хэнли ("Норвич", Англия), Чарли Малгрю ("Уиган", Англия (в аренда из "Блэкберн Роверс", Англия), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба - "Килмарнок"), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей", Англия), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Англия);

полузащитники - Стюарт Армстронг ("Саутгемптон", Англия), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба - "Селтик", Шотландия), Райан Джек ("Рейнджерс", Шотландия), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия);

нападающие - Джеймс Форрест ("Селтик", Шотландия), Райан Фрэйзер ("Борнмут", Англия), Оли Макберни ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Стивен Нейсмит ("Хартс", Шотландия), Мэтт Филлипс ("Вест Бромвич", Англия), Джонни Расселл ("Спортинг Канзас Сити", США).

Матч Шотландия - Россия пройдет 6 сентября в Глазго. С бельгийцами шотландцы встретятся 9 сентября также в Глазго.

Лидером группы I является Бельгия, которая набрала 12 очков. На второй строчке располагается Россия (9), Третья и четвертая позиции принадлежат сборным Казахстана и Шотландии (6). На пятой позиции располагается Кипр (3), а замыкает группу Сан-Марино (0).

футбол Евро-2020

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