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Полузащитник сборной Португалии Жоао Марио перешел из "Интера" в "Локомотив"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о приобретении полузащитника миланского "Интера" и сборной Португалии Жоао Марио.

"Футболист будет выступать за нашу команду под номером 23. "Локомотив" взял игрока в аренду до конца сезона с правом выкупа", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сам Жоао Марио сказал, что "очень рад перейти в "Локомотив".

"Знаю, что это большой клуб. В команде собрано много звездных и опытных футболистов", - сказал он, отметив, что "участие в Лиге чемпионов – тоже немаловажный фактор".

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что "Жоао Марио – классный игрок, настоящая звезда европейского футбола".

"Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе. Марио – универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет "Локомотиву" огромную пользу", - сказал Кикнадзе.

Жоао Марио является чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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