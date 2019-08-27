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Систему VAR задействуют на матче РПЛ "Спартак" – "Зенит"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться на центральном матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) во вторник.

Главным арбитром матча назначен дмитровчанин Виталий Мешков. Ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи).

За систему VAR будет отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород), его помощник Сергей Карасев (Москва); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в Москве 1 сентября.

Соперники входят в лидирующую группу из пяти команд, набравших по 14 очков. Среди них также "Локомотив" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону), которые сыграют друг с другом в Москве 31 августа. Здесь также будет задействована система VAR.

Назначение на эту игру получил судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Ассистенты - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва). За VAR будет отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощник - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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