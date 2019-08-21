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"Спартак" и ЦСКА оштрафованы на 700 тысяч рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские "Спартак" и ЦСКА на 700 тысяч рублей по итогам дерби.

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"Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей за использование его фанатами пиротехники и бросание ее на поле. За скандирование нецензурных выражений клуб наказан еще на 50 тысяч рублей", - сказал Григорьянц в среду на брифинге.

"ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за использование его фанатами пиротехники, что привело к задымлению и остановке матча. За скандирование болельщиками ЦСКА нецензурных выражений клуб наказан на 30 тысяч", - добавил глава КДК.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 30 тысяч рублей, за то, что во время игры покидал техническую зону.

Матч "Спартак" - ЦСКА прошел в минувший понедельник на "Открытие Арене" и закончился со счетом 2:1 в пользу "красно-белых".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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