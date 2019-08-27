"Краснодар" вновь уступил "Олимпиакосу" и сыграет в группе Лиги Европы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого "Олимпиакоса" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Краснодаре", - 2:1 в пользу "Олимпиакоса".

На 10-й минуте встречи ("Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию) Даниил Уткин вывел "Краснодар" вперед. Уже через минуту Юссеф Эль-Араби сравнял счет, он же на 48-й минуте вновь поразил ворота "Краснодара".

Результат первого матча, прошедшего в Греции, - 4:0 в пользу "Олимпиакоса".

Таким образом, "Олимпиакос" вышел в основную стадию Лиги чемпионов, а "Краснодар" сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. В третьем раунде квалификации он по сумме двух встреч прошел португальскую команду "Порту".

Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.

В основной стадии Лиги Европы, помимо "Краснодара", гарантированно выступит московский ЦСКА, занявший четвертое место в предыдущем чемпионате России. Борьбу за путевку в группу ведет столичный "Спартак", которому в четверг в Москве предстоит ответная игра раунда плей-офф квалификации с португальской "Брагой" (в первом матче "Спартак" проиграл - 0:1).

Еще один российский клуб, тульский "Арсенал". не сумел пройти вторую стадию квалификации, уступив по сумме двух встреч азербайджанскому "Нефтчи".