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Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России на Кубок мира-2019, сообщает Российская федерация баскетбола.

В финальную заявку на турнир вошли:

Защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород", Нижний Новгород), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье", Владивосток), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань", Краснодар).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА, Москва), Андрей Воронцевич (ЦСКА, Москва), Андрей Зубков ("Зенит", Санкт-Петербург), Сергей Карасев ("Химки", Московская область), Никита Курбанов (ЦСКА, Москва).

Центровые: Евгений Валиев ("Химки", Московская область), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань", Краснодар).

В окончательный состав не попали разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин.

Также из-за травм на Кубке мира за сборную России не выступят Тимофей Мозгов, Алексей Швед и Дмитрий Кулагин.

Чемпионат мира по баскетболу будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе соперниками российской сборной станут сборные Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

баскетбол сборная России

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