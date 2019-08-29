Егор Титов предрек победу "Спартака" над "Зенитом" в РПЛ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывший капитан московского "Спартака", эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов считает, что футболисты команды добьются успеха в матче с петербургским "Зенитом" в очередном туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Думаю, "Спартак" победит. Мне видится, что он выиграет всухую - учитывая, что "Зенит" потерял уверенность, не забивает", - сказал Титов "Интерфаксу".

Титов напоминает, что "Спартак", выиграв недавно у самарских "Крыльев Советов" (2:1), одержал третью подряд победу в чемпионате. "Появляется уверенность. Забивают новички. До этого Шюррле отдавал и забивал. Сейчас Ларссон и Тиль в порядке. Ситуация очень правильно развивается. Забивают те, кого недавно приобрели", - подчеркнул шестикратный чемпион России в составе "Спартака".

"Думаю, "Спартак" готов играть в интересный футбол. Позиционная атака по-прежнему является проблемой. Но если команда соперника заигрывается, то у "Спартака" есть возможность выбегать, что, в принципе, он и делает", - сказал он.

"Видим, что есть результат. Как-то спокойнее стала ситуация с Кононовым. Он получил свою порцию критики, но есть результат, победы. "Спартак" идет в группе лидеров. Считаю, что это большой прогресс, учитывая, что команда новая. Впереди игра с "Брагой" (в четверг "Спартак" сыграет с ним в ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы – ИФ), там не надо совершать подвиг, нужно забить два мяча, проявить характер. Такие матчи должны способствовать становлению новой команды. Кстати, три футболиста "Спартака" вызваны в сборную", - сказал Титов.

По мнению Титова, интенсивный календарь "Спартака" с учетом участия в еврокубках ("Зенит" освобожден от квалификационного отбора, путевку в групповой этап Лиги чемпионов получил автоматически) не должен помешать ему перед игрой с петербургским клубом.

"Если ты уже начал играть по два матча в неделю, то привыкаешь к этому. Это даже удобно. Команда успевает восстанавливаться. К тому же есть ротация. Тонус сохраняется", - объяснил экс-капитан "Спартака".

При этом Титов затрудняется объяснить причину последних неудач "Зенита", не сумевшего победить в предыдущих двух матчах РПЛ.

"Мне сложно объяснить, в чем причина неудач в последних играх. Команда не забивает, не побеждает. Хотя у клуба большой бюджет, состав серьезный по российским меркам. Это вопрос, на который у меня нет ответа. Матч со "Спартаком" даст ответ, была ли это случайность. Но это настораживает, учитывая, что скоро играть в Лиге чемпионов", - сказал Титов.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в Москве 1 сентября.

Соперники входят в лидирующую группу из пяти команд, набравших по 14 очков.