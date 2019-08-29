УЕФА признал ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим игроком Европы-2018/2019

Футболист "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - УЕФА назвал лучших игроков сезона-2018/2019.

Лучшим вратарем стал Алиссон Беккер из "Ливерпуля", лучшим защитником признан его одноклубник голландец Вирджил ван Дейк, лучшим полузащитником - Френки де Йонг из голландского "Аякса", лучшим нападающим - Лионель Месси из испанской "Барселоны".

Лучшим игроком Европы минувшего сезона стал Вирджил ван Дейк.

Специальный приз президента УЕФА за вклад в развитие футбола был вручен бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона.

Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2017/18 по версии УЕФА стала Люси Бронз из "Лиона".

Церемония состоялась в Монако.