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УЕФА признал ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим игроком Европы-2018/2019

УЕФА признал ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим игроком Европы-2018/2019
Футболист "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - УЕФА назвал лучших игроков сезона-2018/2019.

Лучшим вратарем стал Алиссон Беккер из "Ливерпуля", лучшим защитником признан его одноклубник голландец Вирджил ван Дейк, лучшим полузащитником - Френки де Йонг из голландского "Аякса", лучшим нападающим - Лионель Месси из испанской "Барселоны".

Лучшим игроком Европы минувшего сезона стал Вирджил ван Дейк.

Специальный приз президента УЕФА за вклад в развитие футбола был вручен бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона.

Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2017/18 по версии УЕФА стала Люси Бронз из "Лиона".

Церемония состоялась в Монако.

футбол УЕФА Ливерпуль

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