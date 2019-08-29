УЕФА признал ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим игроком Европы-2018/2019
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - УЕФА назвал лучших игроков сезона-2018/2019.
Лучшим вратарем стал Алиссон Беккер из "Ливерпуля", лучшим защитником признан его одноклубник голландец Вирджил ван Дейк, лучшим полузащитником - Френки де Йонг из голландского "Аякса", лучшим нападающим - Лионель Месси из испанской "Барселоны".
Лучшим игроком Европы минувшего сезона стал Вирджил ван Дейк.
Специальный приз президента УЕФА за вклад в развитие футбола был вручен бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона.
Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2017/18 по версии УЕФА стала Люси Бронз из "Лиона".
Церемония состоялась в Монако.