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Павлюченкова проиграла во втором круге US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

СпортДаниил Медведев вышел в третий круг US OpenЧитать подробнее

Во втором раунде соревнования 45-я ракетка мира уступила представительнице Голландии Кики Бертенс, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) седьмое место. Результат противостояния – 7:5, 6:4 в пользу Бертенс. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Счет по победам в официальных матчах друг с другом теперь 5-2 в пользу голландки.

Вслед за Павлюченковой, в ночь на пятницу по московскому времени поражение во втором круге US Open потерпела россиянка Анна Калинская. Со счетом 2:6, 3:6 она уступила представительнице США Кристи Эрим Анн.

Калинская является 127-й ракеткой мира, Анн – 141-й. Это была их первая встреча в официальных турнирах.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США проходят с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57 млн 238,700 тыс.

US Open традиционно закрывает календарную программу ежегодной серии турниров Большого шлема. В эту серию также входят Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) и Уимблдонский турнир (Wimbledon) в Великобритании.

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.

теннис US Open

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