Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил боливийца Уго Дельена в матче второго круга турнира серии Большого шлема US Open.

Результат встречи – 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.

Медведев сейчас занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов пятое место – наилучший показатель среди россиян. Дельен является 84-й ракеткой мира. До этого соперники друг с другом в официальных матчах не встречались.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Фелисиано Лопес (Испания) – Есихито Нисиока (Япония).

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США проходят с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57 млн 238,700 тыс.

US Open традиционно закрывает календарную программу ежегодной серии турниров Большого шлема. В эту серию также входят Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) и Уимблдонский турнир (Wimbledon) в Великобритании.

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.