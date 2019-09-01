ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде одержал победу над тульским "Арсеналом" в поединке восьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча, состоявшаяся в Туле в воскресенье, завершилась со счетом 1:2. За хозяев отличился Даниил Лесовой (10-я минута). У гостей мячи забили Ильзат Ахметов (17) и Седрик Гогуа (74).

В турнирной таблице ЦСКА с 16 очками идет на третьем месте. "Арсенал" с 13 баллами занимает седьмую строчку.

Лидирует в чемпионате "Краснодар" (17 очков).