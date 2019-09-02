Вавринка прошел Джоковича и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Стэн Ваврика стал соперником россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира серии Большого шлема US Open.

В четвертом круге соревнования 24-я ракетка мира встречался с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем. При счете 4:6, 5:7, 1:2 в третьем сете Джокович отказался от дальнейшей борьбы.

Джокович, являвшийся действующим победителем US Open, выбыл из дальнейшей борьбы. А Вавринка по турнирной сетке вышел на Даниила Медведева, который в четвертом круге победил немца Доминика Кепфера.