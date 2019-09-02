Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Болельщики "Спартака" на матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" и ЦСКА Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин обратился к болельщикам с просьбой сократить использование на матчах пиротехники.

"Мы видим, что на матчах присутствует пиротехника. Есть клубы, где непростые отношения с болельщиками, но в основном фанаты считают, что это неотъемлемый атрибут боления в дерби. Мы сделали наработки, проанализировали ситуацию, пообщались с коллегами из зарубежных клубов. Нужен диалог с болельщиками, так как пиротехника несет серьезную опасность", - сказал Прядкин на пресс-конференции.

Он напомнил, что в 2008 году в Нальчике уже проводился круглый стол с болельщиками, когда обсуждалось, что "движение должно быть двухсторонним". Прядкин убежден, что надо наказывать нарушителей, а не только клубы.

"Мы найдем диалоги с фанатскими движениями", - добавил он.

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин отметил, что пиротехника используется примерно на 30 процентах матчей РПЛ.

"В основном это "дерби" или игры с участием пяти ведущих клубов. Мы озабочены этим, так же, как и РФС. Мы разработали комплекс мер, который позволит минимизировать ущерб. Конечно, полностью исключить пиротехнику и мат сложно, но у нас не хуже, чем в Европе", - отметил Мейтин.