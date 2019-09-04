WADA призвали работать максимально публично с делами спортсменов из РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призывает организацию работать максимально публично, открыто и прозрачно с данными российских спортсменов, полученными из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"WADA получило обновленную информацию по данным российских спортсменов. Комиссия настоятельно рекомендует WADA быть максимально открытой, публичной и прозрачной в отношении количества дел, федераций, видов спорта и спортсменов различных международных федераций. Комиссия настоятельно рекомендует WADA следить за российскими атлетами, чьи дела изучаются, устанавливать четкие сроки, в рамках которых федерации должны рассматривать эти дела", - говорится в сообщении.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязали выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу. Так, в течение четырех месяцев проходил аудит РУСАДА. 17 января WADA заявило о том, что эксперты успешно закончили работу по извлечению данных московской лаборатории.