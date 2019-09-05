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Эксперт оценил шансы сборной России победить Шотландию в отборе на Евро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ничья будет хорошим результатом для сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии, считает комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич.

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"Мне кажется, что сборная России не выиграет. Да, на выезде мы успешно сыграли с Казахстаном (победили 4:0 – ИФ). Использовали свои шансы, воспользовались своими сильными сторонами и использовали слабые стороны соперника. Они (казахские футболисты) после победы над Шотландией со счетом 3:0 были в эйфории, но уровень команд все же несопоставим. Здесь ничья для сборной России будет неплохим результатом", - сказал Генич "Интерфаксу".

"Я думаю, что это история не про голы. Вряд ли в этом матче будет забито много мячей. Отталкиваясь от турнирной таблицы и необходимости добыть положительный результат, сборная России и будет плясать", - отметил он.

"Важнейший матч. Шотландцы имеют в своем активе 6 очков, у нас - 9. Понятно, что фаворит в этой группе сборная Бельгии, которая идет уверенно и вряд ли пропустит кого-то на первое место, а вот за второе место надо цепляться", - считает эксперт.

По мнению Генича, "со стратегической точки зрения сборной России важно не проиграть шотландцам".

"Важно не проиграть в борьбе. Мы знаем, что такое британский футбол, мы знаем уровень Шотландии, примерно себе его представляем. Я комментировал в прошлом отборочном цикле матч Австрии против Шотландии. Понятно, что это такой рабоче-крестьянский футбол "бей-беги", туда наваливаем, вперед. Борьба, подборы, давление и так далее. Все это было на выезде, а на стадионе в Глазго будет еще сложнее", - сказал эксперт.

"Сборная России должна быть к этому готова. Если не уступим в борьбе, то у России есть шансы сыграть с положительным результатом. В последних двух матчах сборная России не пропускала. У нас, возможно, есть проблемы в центре обороны", - заявил Генич.

Матч отборочной группы I Шотландия – Россия пройдет в пятницу в Глазго и стартует в 21:45 мск.

футбол

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