Даниил Медведев вышел в финал US Open

Даниил Медведев Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в финал проходящего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.

В полуфинале Открытого чемпионата США Медведев победил представителя Болгарии Грегора Димитрова – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.

It's a straight sets win for Daniil Medvedev!



Will the 🇷🇺 lift his first Grand Slam trophy on Sunday?@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/j6NDHPod6m — US Open Tennis (@usopen) 6 сентября 2019 г.

Ранее Медведев в финалах турниров Большого шлема еще не играл.

В решающем матче US Open-2019 пятая ракетка мира сразится с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) - Рафаэль Надаль (Испания).

В случае победы в финале (пройдет в воскресенье) Медведев станет вторым россиянином, которому удалось выиграть US Open в мужском одиночном разряде. Первым в 2000 году стал Марат Сафин.

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.

Турнирный путь Медведева

Выступление на US Open Медведев начал с победы над индийцем Пранджешем Гуннесвараном – 6:4, 6:1, 6:2. Во втором круге россиянин взял верх над боливийцем Уго Дельеном – 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. В третьем раунде Медведев переиграл испанца Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4).

В четвертом круге российский теннисист оказался сильнее немца Доминика Кепфера – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). В четвертьфинале он нанес поражение швейцарцу Стэну Вавринке – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 и, наконец, в полуфинале выиграл у болгарина Грегора Димитрова – 7:6 (7:5). 6:4, 6:3.