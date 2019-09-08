Финал US Open Медведев - Надаль. Онлайн

Итак, Надаль в первом круге одолел австралийца Джона Миллмана – 6:3, 6:2, 6:2. Во втором раунде соперником испанца должен был стать еще один представитель Австралии Танаси Коккинакис, но не смог выйти на корт. В третьем круге Надаль встречался с Чхун Хеном из Южной Кореи и победил – 6:3, 6:4, 6:2.

В четвертом раунде испанец одолел хорвата Марина Чилича – 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. В четвертьфинале он победил аргентинца Диего Шварцмана – 6:4, 7:5, 6:2. В полуфинале взял верх над итальянцем Маттео Берреттини – 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.