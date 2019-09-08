Финал US Open Медведев - Надаль. Онлайн
Решающий матч Открытого чемпионата США проходит в Нью-Йорке
Медведев является пятой ракеткой мира, Надаль - второй
0:30. Классным ударом перевел Надаль мяч в угол
Начался следующий гейм. На подаче Медведев. И вот ошибся он, неудачно выполнив укороченный удар. Мяч толком и не долетел до сетки. 0:15
В сетку попал испанец и брейк делает Медведев. 2:1 в его пользу сейчас! Ура, товарищи!
Не проходит первая подача при счете 30:40 у Надаля
В аут уходит мяч после удара Надаля, и счет на его подаче становится 30:40. Брейк-пойнт у Медведева!
30:30! Удар по линии нанес Медведев, а потом косым ударом отправил мяч в пустой угол!
Очередная затяжная комбинация вызвала аплодисменты трибун и, к сожалению, счет 30:15 в пользу Надаля
15:15! Косым ударом Надаль отправил мяч в угол корта, Медведев мяч достал и "парашютом" отправил мяч обратно. Испанец же с лета пробил под заднюю линию
Красивый розыгрыш устроили игроки, сблизившись к сетке. В результате Медведев поймал соперника на противоходе и доставил мяч в пустую зону. 0:15 на подаче Надаля
Вновь Надаль сейчас будет подавать
1-1 по геймам. Не удалось Надалю перевести мяч на другую половину корта от задней линии
40:30. Ошибается уже Медведев, позволяет сопернику сократить отставание в гейме
40:15. Не справляется подачами россиянина Надаль, ошибается на приеме
15:15. Ошибся Медведев, отправив мяч в аут
15:0 на подаче Медведева
Следующий гейм - на подаче Медведева
1:0 в пользу Надаля после первого гейма. Испанец от задней линии подкрутил мяч, а Медведев попал в сетку.
Больше (А:40) на подаче Надаля. После его удара под заднюю линию Медведев размашисто отправил мяч за пределы корта
40:40. Отыгрался Надаль. Не смог принять его подачу сейчас Медведев
30:40 на подаче Надаля! Затяжной розыгрыш мяча сейчас, он был увенчан неточным ударом Надаля в "коридор" (боковую зону корта), то есть в аут. Брейк-пойнт у Медведева
30:30! Сначала Надаль допустил двойную ошибку на подаче, а в следующем розыгрыше отправил мяч в аут!
30:0. А здесь отличным обводящим ударом отправил Надаль мяч в угол корта, россиянин не смог достать мяч
15:0 на подаче Надаля: Медведев хорошо сыграл на приеме, но после отправил мяч за заднюю линию корта - аут.
Матч начался!
Ранее Надаль и Медведев в официальных матчах встречались друг против друга один раз – в финале турнира серии Masters 1000 в Канаде 11 августа этого года. Победу со счетом 6:3, 6:0 одержал Надаль.
Подзавис мой подольский компьютер в Нью-Йорке. Но ничего страшного. Все равно игра начнется уже не а 23:05 и даже не 23:10, а в 23:15. Теннисисты, кстати, уже на корте, они здороваются друг с другом.
Итак, Надаль в первом круге одолел австралийца Джона Миллмана – 6:3, 6:2, 6:2. Во втором раунде соперником испанца должен был стать еще один представитель Австралии Танаси Коккинакис, но не смог выйти на корт. В третьем круге Надаль встречался с Чхун Хеном из Южной Кореи и победил – 6:3, 6:4, 6:2.
В четвертом раунде испанец одолел хорвата Марина Чилича – 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. В четвертьфинале он победил аргентинца Диего Шварцмана – 6:4, 7:5, 6:2. В полуфинале взял верх над итальянцем Маттео Берреттини – 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.
О, уже пишут, что игра начнется в 23:05. Так что и про Надаля успею написать
Выступление на US Open Медведев начал с победы над индийцем Пранджешем Гуннесвараном – 6:4, 6:1, 6:2. Во втором круге россиянин взял верх над боливийцем Уго Дельеном – 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. В третьем раунде Медведев переиграл испанца Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4).
В четвертом круге российский теннисист оказался сильнее немца Доминика Кепфера – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). В четвертьфинале он нанес поражение швейцарцу Стэну Вавринке – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 и, наконец, в полуфинале выиграл у болгарина Грегора Димитрова – 7:6 (7:5). 6:4, 6:3.
Вот он, Даниил Медведев!
🔜 Men's Singles Final— US Open Tennis (@usopen) 8 сентября 2019 г.
Preview ➡️ https://t.co/wT5ZIsYd1M#USOpen pic.twitter.com/sEEGXHVqtW
Медведев сейчас занимает в мировом рейтинге пятое место, Надаль - второе.
Надаль - 18-кратный победитель турниров Большого шлема, US Open выигрывал дважды
Медведев стремительно прогрессирует. Раньше он дальше четвертого круга на турнирах Большого шлема не проходил. А тут - выход в финал! А незадолго до Открытого чемпионата США он выиграл турнир в американском Цинциннати!
Я - это Владимир Нардин
Начало матча - якобы 23:00 по московскому времени. Но я уже привык, что время начало матчей здесь постоянно переносится.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финального матча мужского одиночного разряда US Open. Россиянин Даниил Медведев играет против испанца Рафаэля Надаля!
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса!