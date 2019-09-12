Путин решил лично поздравить Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин собирается встретиться в Дагестане с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби свой титул.

"Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю", - сказал Путин на встрече в четверг в Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.

7 сентября Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок прошел в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Бой завершился в третьем раунде после удушающего приема в исполнении россиянина. Первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова. По окончании боя Нурмагомедов поблагодарил соотечественников, приехавших в Абу-Даби поддержать его.

Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках. У 30-летнего Порье шесть поражений в 30 поединках.

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в поединке с ирландцем Конором Макгрегором - в четвертом раунде удушающим приемом. Тогда Путин также встретился с дагестанским бойцом и поздравил его.