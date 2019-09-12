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Путин оценил удушающий прием Нурмагомедова

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин похвалил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за успешный бой против американца Дастина Порье.

"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный", - сказал он, обращаясь к спортсмену в аэропорту Махачкалы. Нурмагомедов приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера, посетившего в четверг Дагестан.

"Я посмотрел хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - отметил глава государства.

Путин также поздравил присутствовавшего на встрече отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

"Хочу вас поздравить с победой сына, - обратился президент к Нурмагомедову-старшему. - Достойный бой. Сильный, крепкий боец".

Победа Нурмагомедова над Порье

7 сентября Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок прошел в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Бой завершился в третьем раунде после удушающего приема в исполнении россиянина. Первые два раунда также прошли с преимуществом Нурмагомедова.

По окончании боя Нурмагомедов поблагодарил соотечественников, приехавших в Абу-Даби поддержать его.

Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках. У 30-летнего Порье шесть поражений в 30 поединках.

В предыдущий раз Нурмагомедов защитил свой титул 6 октября 2018 года в поединке с ирландцем Конором Макгрегором - в четвертом раунде удушающим приемом.

Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в населенном пункте Сильди Цумадинского района Дагестанской АССР.

Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов

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