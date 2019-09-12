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Футболисту ЦСКА Васину прооперировали колено

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Васин перенес операцию на колене.

"Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике "Вилла Стюарт" в Риме", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

О сроках восстановления футболиста, получившего травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" (ЦСКА победил – 1:0), не сообщается.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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