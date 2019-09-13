ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение петербургскому СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу ЦСКА. В его составе голы провели Антон Слепышев, Константин Окулов и Сергей Калинин.

ЦСКА, действующий обладатель Кубка Гагарина, набрал 9 очков и возглавил Западную конференцию чемпионата. СКА, представляющий эту же конференцию, занимает четвертое место – 6 баллов.