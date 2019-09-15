"Оренбург" победил "Рубин" в матче Российской премьер-лиги
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Счет открыл полузащитник "Оренбурга" Рикарду Алвеш на 49-й минуте матча. На 53-й минуте игрок "Рубина" Евгений Башкиров счет сравнял, а на 89-й минуте полузащитник "Оренбурга" Артём Кулишев реализовал пенальти.
Следующий матч "Оренбург" проведет с "Локомотивом" в Оренбурге, "Рубин" - с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.