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"Оренбург" победил "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл полузащитник "Оренбурга" Рикарду Алвеш на 49-й минуте матча. На 53-й минуте игрок "Рубина" Евгений Башкиров счет сравнял, а на 89-й минуте полузащитник "Оренбурга" Артём Кулишев реализовал пенальти.

Следующий матч "Оренбург" проведет с "Локомотивом" в Оренбурге, "Рубин" - с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.

футбол РПЛ Оренбург Рубин

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