Поиск

Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной Испании завоевали золото мужского чемпионата мира в Китае.

В финальном матче они нанесли поражение национальной команде Аргентины - 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28).

СпортСборная России по баскетболу выбыла из борьбы за медали ЧМСборная России по баскетболу выбыла из борьбы за медали ЧМЧитать подробнее

Обладателем бронзы стала сборная Франции, в матче за третье место со счетом 67:59 победившая Австралию.

Для команды Испании это второй триумф на чемпионатах мира, впервые она выиграла турнир в 2006 году.

На ЧМ-2019 в Китае приняли участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды продолжили борьбу за медали во втором групповом раунде: 16 сборных были разделены на четыре группы по четыре в каждой. Снова две лучшие команды каждого из квартетов вышли в следующую стадию – в плей-офф.

СпортСборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболуСборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболуЧитать подробнее

Именно второй групповой этап стал для сборной России потолком: она в своем квартете стала третьей и выбыла из борьбы за медали.

На первом этапе сборная России победила Нигерию (82:77) и Южную Корею (87:73), уступила Аргентине (61:69). На втором этапе российская команда проиграла Польше (74:79) и выиграла у Венесуэлы (69:60). С еще одним участником группы – Аргентиной – не играла, здесь был учтен результат их встречи на предыдущей стадии.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2023 году, его примут три страны: Филиппины, Япония и Индонезия.

баскетбол

Новости по теме

Новости

Россия одержала третью победу подряд на мужском ЧЕ по волейболу

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

Путин оценил удушающий прием Нурмагомедова

Путин решил лично поздравить Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC

Путин решил лично поздравить Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC

Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Шумахер пришел в себя после лечения в парижской клинике

Шумахер пришел в себя после лечения в парижской клинике

Что случилось этой ночью: вторник, 10 сентября

Россия победила Казахстан в отборе на Евро-2020

Россия победила Казахстан в отборе на Евро-2020
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');