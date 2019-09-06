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Сборная России по баскетболу выбыла из борьбы за медали ЧМ

Сборная России по баскетболу выбыла из борьбы за медали ЧМ
Семен Антонов во время матча I группы между Россией и Польшей на Чемпионате мира по баскетболу
Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по баскетболу лишилась шансов на выход в плей-офф проходящего в Китае чемпионата мира.

Об этом стало известно после того, как команда Аргентины в матче второго группового этапа победила Венесуэлу – 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20).

За тур до финиша этапа в группе I лидируют Аргентина и Польша, набравшие по 8 очков. У России и Венесуэлы по 6 баллов. Таким образом, Аргентина и Польша досрочно обеспечили путевки в плей-офф, а Россия и Венесуэла после очного противостояния в следующем туре покидают турнир.

баскетбол

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