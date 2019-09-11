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Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной США потерпели поражение от национальной команды Франции в матче 1/4 финала проходящего в Китае чемпионата мира.

Результат встречи – 89:79 (18:18, 27:21, 18:27, 26:13) в пользу сборной Франции. Она вышла в полуфинал, где сыграет с Аргентиной. Американская же сборная выбыла из борьбы за медали.

Сборная США являлась действующим чемпионом мира. Лучшей командой планеты она становилась по итогам предыдущих двух (в 2010, 2014 годах) чемпионатов, а также в 1954, 1986 и 1994 гг.

баскетбол

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