Россия одержала третью победу подряд на мужском ЧЕ по волейболу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России добились победы над командой Северной Македонии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Результат встречи, прошедшей в словенской Любляне в субботу, - 3:0 (25:15, 25:16, 30:28).

Таким образом, сборная России возглавила группу С с девятью очками. Для российских волейболистов эта победа стала третьей кряду.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Следующую игру сборная России проведет с финнами 16 сентября.

Россия является действующим чемпионом Европы.