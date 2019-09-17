Двукратный чемпион ОИ оценил перспективы Кузнецова, отстраненного за кокаин

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Лишение права выступать за сборную России для форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за кокаин, станет серьезным для него уроком, заявил "Интерфаксу" двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

"Парень оступился и отлучение от сборной для него очень серьезное наказание, которое послужит хорошим уроком. Думаю, что он исправится, встанет на правильный путь и дальнейшей своей игрой заслужит оправдание", - сказал Якушев.

23 августа стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой 23 мая 2019 года, был обнаружен кокаин. В свою очередь, Национальная хоккейная лига (НХЛ) ограничилась трехматчевой дисквалификацией.

"Конфликт между ИИХФ и НХЛ? Надо учитывать, что НХЛ – особая организация, она существует сама по себе, никому не подчиняется, у них такие правила, по которым подобные препараты не влияют на организм, не дают именно игрового преимущества, поэтому они считают, что это болезнь, которую надо лечить", - отметил Якушев.

Кузнецов - обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтона".