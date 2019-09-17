Поиск

"Спартак" проиграл "Барысу" в КХЛ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" во вторник потерпел поражение от "Барыса" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч в Нур-Султане завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу "Барыса"

В Екатеринбурге местный "Автомобилист" в овертайме одолел "Авангард" - 3:2Т (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Хозяева одержали седьмую подряд и продолжают возглавлять Восточную конференцию КХЛ.

В Уфе "Салават Юлаев" победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом"

"Лион" - "Зенит". Онлайн

"Лион" - "Зенит". Онлайн
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кадыров оценил футбольное будущее Кокорина и Мамаева

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

Неймару смягчили наказание за оскорбление судьи

Неймару смягчили наказание за оскорбление судьи

Adidas представил официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов

Adidas представил официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Александр Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом"

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Суд арестовал экс-хоккеиста Мусатова по делу о хищении 45 млн рублей

Суд арестовал экс-хоккеиста Мусатова по делу о хищении 45 млн рублей

Экс-хоккеист Мусатов задержан по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');