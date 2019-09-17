"Спартак" проиграл "Барысу" в КХЛ
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" во вторник потерпел поражение от "Барыса" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч в Нур-Султане завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу "Барыса"
В Екатеринбурге местный "Автомобилист" в овертайме одолел "Авангард" - 3:2Т (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Хозяева одержали седьмую подряд и продолжают возглавлять Восточную конференцию КХЛ.
В Уфе "Салават Юлаев" победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).