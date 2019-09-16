Названы лауреаты очередной игровой недели в КХЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по определению лучших игроков Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей определила лауреатов второй недели турнира в четырех номинациях.

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим вратарем признан голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж, сыгравший в двух победных матчах клуба, а в матче с "Салаватом Юлаевым" отстояв "на ноль". Он отразил 96,9% бросков при коэффициенте надежности 0,96.

Лучшим защитником стал Ессе Виртанен из челябинского "Трактора". В четырех матчах он набрал 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка при общем показателе полезности +5. Также на счету Виртанена 2 блокированных броска.

Лучшим нападающим недели комиссия определила Рафаэля Бикмуллина ("Нефтехимик"). В трех матчах он набрал 5 (4+1) очков, причем в игре против "Автомобилиста" оформил хет-трик.

Лучшим новичком недели стал Михаил Гордеев (ХК "Сочи"). Он отметился голом в трех матчах. Этот гол стал для него первым в КХЛ. Гордеев завершил неделю с показателем полезности +2.