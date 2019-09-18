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"Локомотив" выиграл у "Байера" в Лиге чемпионов

"Локомотив" выиграл у "Байера" в Лиге чемпионов
Игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов (в прыжке) празднует гол в ворота "Байера"
Фото: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились победы над немецким "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива".

В составе железнодорожников на 16-й минуте отличился Гжегож Крыховяк. На 25-й минуте после удара полузащитника "Байера" Чарлеса Арангиса мяч в свои ворота срезал защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес На 37-й минуте гол в ворота "Байера" провел полузащитник Дмитрий Баринов.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы D мадридский "Атлетико" на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с туринским "Ювентусом". Там испанский клуб уступал с разницей в два гола, нона 90-й минуте ушел от поражения.

Таким образом, "Локомотив" - лидер группы.

Следующий матч в розыгрыше турнира "Локомотив" проведет 1 октября. На домашнем стадионе москвичи сыграют с мадридским "Атлетико".

"Локомотив" получил путевку в основную стадию Лиги чемпионов в качестве действующего серебряного призера Российской премьер-лиги (РПЛ).Россию на этом турнире также представляет победитель РПЛ петербургский "Зенит".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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