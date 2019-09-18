"Локомотив" выиграл у "Байера" в Лиге чемпионов
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились победы над немецким "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива".
В составе железнодорожников на 16-й минуте отличился Гжегож Крыховяк. На 25-й минуте после удара полузащитника "Байера" Чарлеса Арангиса мяч в свои ворота срезал защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес На 37-й минуте гол в ворота "Байера" провел полузащитник Дмитрий Баринов.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
"Локомотив" одерживает первую выездную победу в Лиге чемпионов с 2002 года 🔝#БайерЛоко #ЛигаЧемпионов #B04FCLM #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/KegXN6h8J0— ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 18 сентября 2019 г.
В другом матче группы D мадридский "Атлетико" на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с туринским "Ювентусом". Там испанский клуб уступал с разницей в два гола, нона 90-й минуте ушел от поражения.
Таким образом, "Локомотив" - лидер группы.
Следующий матч в розыгрыше турнира "Локомотив" проведет 1 октября. На домашнем стадионе москвичи сыграют с мадридским "Атлетико".
"Локомотив" получил путевку в основную стадию Лиги чемпионов в качестве действующего серебряного призера Российской премьер-лиги (РПЛ).Россию на этом турнире также представляет победитель РПЛ петербургский "Зенит".
🚨 RESULTS! 🚨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 18 сентября 2019 г.
🔹 Dramatic comeback from Atlético 😱
🔹 Paris put 3 past Madrid 💪
🔹 Dinamo score 4 at home 🔥
What was your #UCL highlight?