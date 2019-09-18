Поиск

"Байер" - "Локомотив". Онлайн

Московский клуб проводит первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20

"Байер" - "Локомотив". Онлайн
Болельщики "Локомотива"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Матч проходит в Леверкузене

2'

Главный судья игры - поляк Павел Рачковски. Меня зовут Владимир Нардин

1'

Матч начался! С мячом - футболисты "Байера"!

Так выглядит стартовый состав "Байера"

Стартовый состав "Локомотива":

Встреча пройдет в "Леверкузенее" сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между немецким "Байером" и московским "Локомотивом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Россия выиграла пятый матч подряд на мужском ЧЕ по волейболу

Назван стартовый состав "Локомотива" на матч с "Байером"

Умер обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе "Зенита" Фернандо Риксен

Умер обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе "Зенита" Фернандо Риксен

Организаторы "Кубка Кремля" анонсировали один из сильнейших составов участников

Допинг в российском спорте

Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года за допинг

Российская биатлонистка Васильева дисквалифицирована на полтора года за допинг

"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов

Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом"

"Лион" - "Зенит". Онлайн

"Лион" - "Зенит". Онлайн
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кадыров оценил футбольное будущее Кокорина и Мамаева

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');