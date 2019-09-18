"Байер" - "Локомотив". Онлайн
Московский клуб проводит первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20
Матч проходит в Леверкузене
2'
Главный судья игры - поляк Павел Рачковски. Меня зовут Владимир Нардин
1'
Матч начался! С мячом - футболисты "Байера"!
Так выглядит стартовый состав "Байера"
Стартовый состав "Локомотива":
Наш состав на #БайерЛоко! ❤💚 #B04FCLM #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/A5lKwEth3S— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 сентября 2019 г.
Встреча пройдет в "Леверкузенее" сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между немецким "Байером" и московским "Локомотивом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!