Роберт Кубица покинет Williams по окончании сезона "Формулы-1"

Пилот Williams Роберт Кубица Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Британская команда Williams, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила об уходе польского пилота Роберта Кубицы по завершении сезона.

"Я чувствую, что сейчас самое время перейти к следующей главе моей карьеры", - приводятся слова Кубицы на сайте команды.

Заместитель руководителя команды Клэр Уильямс поблагодарила Кубицу "за его усердную работу".

"Роберт был важным членом команды, выступая в качестве резервного пилота, а затем в качестве одного из боевых гонщиков в 2019 году. Мы благодарим его за его постоянные усилия в течение непростых двух сезонов и желаем ему всего наилучшего", - сказала она.

34-летний Кубица в 2018 году стал резервным пилотом команды, в 2019 году – боевым пилотом. В нынешнем сезоне он набрал 1 очко и пока занимает 19-е место в личном зачете.

В "Формуле-1" поляк выступает с 2006 года, в 2008 году он выиграл Гран-при Канады.

Состав пилотов на следующий сезон Williams обнародует позднее.