"Зенит" разгромил Рубин", забив пять мячей во втором тайме

Игроки "Зенита" радуются голу, забитому в ворота "Рубина" Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились крупной победы над казанским "Рубином" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 5:0 в пользу "Зенита". Все голы состоялись во втором тайме. Их авторами стали Бранислав Иванович (58-я минута), Алексей Сутормин (65, 75), Роберт Мак (82), Олег Шатов (87).

У "Зенита" теперь 23 очка, он – единоличный лидер турнирной таблицы. "Рубин" 0 на 10-м месте (10 очков).