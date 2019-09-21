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"Зенит" разгромил Рубин", забив пять мячей во втором тайме

"Зенит" разгромил Рубин", забив пять мячей во втором тайме
Игроки "Зенита" радуются голу, забитому в ворота "Рубина"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились крупной победы над казанским "Рубином" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 5:0 в пользу "Зенита". Все голы состоялись во втором тайме. Их авторами стали Бранислав Иванович (58-я минута), Алексей Сутормин (65, 75), Роберт Мак (82), Олег Шатов (87).

У "Зенита" теперь 23 очка, он – единоличный лидер турнирной таблицы. "Рубин" 0 на 10-м месте (10 очков).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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